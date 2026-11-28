Роза Гекова е бивша състезателка по лека атлетика и манекенка, но после посвещава 40 години от живота си на шивашкия занаят. Тя е известна с изработването на български знамена, включително това край село Бов, което е дълго 80 м и е с площ от 720 квадратни метра.

С Роза Гекова ни среща журналистът Красимир Боев.