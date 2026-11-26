Докато повечето хора имат нужда от 7 до 9 часа сън на денонощие, съществуват такива, които се чувстват напълно отпочинали след едва 4-6 часа. Учените все по-често откриват генетични обяснения за този феномен, но предупреждават, че усещането за бодрост невинаги означава, че организмът е получил достатъчно почивка.

Някои хора се събуждат рано сутрин, изпълнени с енергия, дори когато са спали само пет часа. Докато за мнозина подобна нощ би означавала умора, липса на концентрация и нужда от още няколко часа в леглото, за други това е напълно естествен ритъм.

Такъв е случаят с професорката по имунология от Университета на Колорадо Ейми Пю Бърнард. Тя обикновено си ляга около 22:00 ч. и се събужда в 04:30 ч. Понякога спи дори по-малко, но въпреки това се чувства заредена с енергия.

Сутрин успява да разходи кучето си, да направи едночасова тренировка във фитнеса и да започне работа още преди 08:00 ч. Интересното е, че подобен режим е обичаен и за други членове на семейството ѝ – баща ѝ и брат ѝ също имат нужда от малко сън. Оказва се, че зад тази особеност може да стоят определени генетични характеристики.

♦ Колко часа сън са необходими на човека?

За повечето възрастни хора препоръчителната продължителност на съня е между 7 и 9 часа в рамките на денонощие. Това е количеството, което според Националната фондация за съня в САЩ осигурява необходимата почивка на организма.

Нуждите обаче са различни при отделните хора. Докато някои се чувстват добре след осем часа сън, други естествено се събуждат след шест или дори пет часа, без да изпитват обичайните признаци на недоспиване.

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От години учените се опитват да разберат защо съществуват тези различия. Последните изследвания насочват все по-сериозно вниманието към генетиката. Според научни оценки между 30 и 65% от индивидуалните различия в продължителността на съня могат да се обяснят с наследствени фактори.

♦ Рядка генетична особеност позволява сън само по 4-6 часа

През 2019 г. Ейми Пю Бърнард научава защо организмът ѝ се нуждае от толкова малко сън. Оказва се, че тя носи рядка генетична мутация, свързана с т.нар. фамилен естествен кратък сън (Familial Natural Short Sleep – FNSS). Това състояние се наблюдава при хора, които естествено спят значително по-малко от обичайното – често между четири и шест часа и половина на нощ. Те се събуждат рано, без да изпитват необходимост да компенсират липсата на сън през деня.

Първите подобни генетични особености са открити от изследователи от Калифорнийския университет в Сан Франциско. Впоследствие учените установяват и други мутации, свързани с този феномен.

Един от водещите изследователи в областта - молекулярният биолог Ин-Хуей Фу, обяснява, че голямата загадка е как тези хора успяват да функционират нормално, въпреки значително по-краткия сън. Още по-интересно е, че някои от генетичните промени може не само да позволяват по-малко сън, но и да предпазват мозъка от определени негативни последствия.

♦ Може ли краткият сън да предпазва паметта?

Изследвания върху животни дават любопитни резултати. През 2019 г. екипът на Ин-Хуей Фу въвежда генетична мутация, свързана с естествения кратък сън при лабораторни мишки. Учените установяват, че животните спят по-малко, но същевременно показват признаци на защита срещу нарушения в паметта.

Друго изследване предполага, че определени генетични варианти могат да намалят вероятността от развитие на заболяване, подобно на Алцхаймер при мишките.

Любопитни резултати са установени и при изследване на човешки близнаци. През 2014 г. международен научен екип сравнява двама братя, единият от които носи мутация, свързана с краткия сън.

Оказва се, че той спи средно с около час по-малко от брат си. Когато двамата са подложени на продължително лишаване от сън в продължение на 38 часа, носителят на мутацията допуска приблизително 40% по-малко пропуски при тестовете за концентрация и внимание.

Учените откриват и друга съществена разлика: въпреки че спи по-малко, носителят на мутацията има почти същото количество дълбок сън като своя брат. Това подсказва, че при някои хора организмът може да извлича повече от ползите на съня за по-кратко време. Засега обаче механизмите зад този процес не са напълно изяснени.

♦ Генетиката може да промени бъдещето на медицината

Откритията предизвикват сериозен интерес във фармацевтичната индустрия. Учените се надяват, че разбирането на генетичните механизми при естествените кратки спящи може един ден да помогне за разработването на лекарства срещу нарушения на съня.

Подобни разработки биха могли да бъдат полезни и за хора, които по професия са принудени да работят при продължително недоспиване.

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Но преди това изследователите трябва да разберат как точно действат генетичните мутации и дали те наистина предпазват организма от дългосрочни увреждания.

„Не искате да спите по-малко, а след пет, десет или двадесет години да развиете Алцхаймер, Паркинсон или рак“, предупреждава Ин-Хуей Фу.

Причината за тази предпазливост е, че генетичната предразположеност към кратък сън невинаги е предимство.

♦ Не всички хора, които спят малко, са генетично защитени

Голям анализ на генетичните данни на близо 650 000 души идентифицира около 244 генетични области, които може да влияят върху продължителността на съня.

Според експерта Изабел Остин-Цимерман всяка отделна често срещана генетична вариация има сравнително малък ефект – приблизително една минута разлика в продължителността на съня.

Когато обаче множество такива варианти се комбинират, резултатът може да бъде по-значителен. Генетичните различия вероятно обясняват около 20 минути разлика в продължителността на съня между отделните хора.

Същевременно изследванията показват, че генетичната склонност към по-кратък сън може да бъде свързана с по-висок риск от безсъние, постоянна умора и някои здравословни проблеми.

Сред установените връзки са депресивни симптоми, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) и диабет тип 2.

Важно е да се уточни, че тези зависимости не доказват, че краткият сън непременно причинява заболяванията. Те обаче показват, че наследствената предразположеност към по-малко сън не означава автоматично по-добро здраве.

♦ Защо понякога не усещаме, че сме недоспали?

Един от най-големите проблеми при недоспиването е, че човек невинаги може сам да прецени доколко е засегнат.

Изследване върху здрави възрастни показва, че когато участниците ограничат времето си в леглото до четири или шест часа на нощ, резултатите им при когнитивни тестове постепенно се влошават.

След две седмици обаче самите те оценяват сънливостта си само като лека.

Според специалиста по съня Ханс ван Донген от Държавния университет във Вашингтон това е особено подвеждащо. С времето човек може да става все по-неефективен, без да осъзнава колко сериозно са засегнати концентрацията и реакциите му.

С други думи, фактът, че се чувстваме добре след пет или шест часа сън, не е достатъчно доказателство, че организмът ни действително получава необходимата почивка.