Снимка: Стопкадър
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Юлиан Костов продължава да експериментира в различни области на изкуството. В ефира на „Събуди се“ актьорът разказа за новата си песен, режисьорския си дебют и участието си във видеоиграта „Call of Duty“.
Песента „Burning Fest“ е колаборация с британския изпълнител Нико Скай и бележи първия опит на Костов в стила денс-поп. „Трябва да се експериментира и да се правят неща, които не са ти комфортни“, сподели той. Видеоклипът към песента ще бъде заснет като късометражен филм и ще разказва за токсичните връзки в ерата на имиджа и социалните мрежи.
Актьорът разказа и за работата си по видеоиграта „Call of Duty“, в която пресъздава образа на един от известните злодеи – Владимир Макаров. За ролята се използва технология за улавяне на движенията и мимиките на истински актьори. „Ние се борим да го направим по-човешко, а не по-малко човешко“, цитира Костов думите на един от творческите директори на играта.
Костов представи и режисьорския си дебют – 30-минутния късометражен филм „Red Market“. Лентата е била номинирана за най-добър късометражен филм на фестивала „Златна роза“.
На 4 декември в кината излиза и анимационният филм „Подземия и дракони: Да живее кралят“, в който актьорът озвучава крал Валтер. Продукцията е международна копродукция с българско участие.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Дарина Методиева