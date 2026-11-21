Да бъдеш затворник в собствения си дом – това е ежедневието на много хора с двигателни затруднения, които не могат да излязат сами, да отидат на лекар, на кино или на театър. За да променят това, социални работници от Сдружение „Социален център“ в Бургас искат да създадат услуга „Такси за хора с увреждания“. За реализирането на идеята обаче са необходими 30 000 евро за закупуване на специализиран автомобил.

В момента хората с инвалидни колички могат да използват общинската услуга „Позвъни и се вози“, но тя работи само в определени часове. След края на работния ден придвижването се превръща в сериозно предизвикателство.

Петър Костадинов е в инвалидна количка повече от 30 години. През деня разчита на специализирания транспорт на общината, но вечер често няма как самостоятелно да стигне до желаното място.

„Допълнителна независимост – това е най-важното. Винаги се налага по спешност да се отиде най-малкото до болницата, но случаите невинаги са спешни, за да извикаме линейка. Ако човек трябва да се прехвърля от инвалидна количка в кола, това отнема повече време, отколкото е самият път“, разказа той.

Същите затруднения среща и Ани Крушкова, чиято дъщеря Мария също използва инвалидна количка. Семейството понякога има нужда от транспорт в късните часове, за да отиде на лекар, концерт или театър. „На мен ми е трудно да я кача в колата, да разглобя и после отново да сглобя количката“, сподели Ани.

Идеята на социалните работници е да закупят автомобил, в който човекът да може да се качи, без да се налага да напуска инвалидната си количка. Това е особено важно за хората, които използват електрически колички и не могат да се възползват от обикновените таксита.

„Смятаме, че ако има такова адаптирано такси, то ще постави хората с увреждания наистина в равнопоставено положение“, обясни Марионела Стоянова от Сдружение „Социален център“ – Бургас.

Предвижда се услугата да бъде достъпна не само за потребителите на социалния център, но и за всички жители на Бургас. Водачът ще бъде нает към бъдещото социално предприятие, а приходите от услугата ще се използват за дейности в подкрепа на хората в неравностойно положение.

„Има моменти, когато се налага да излезем в по-късен час – например около 18 ч., когато специализираният транспорт вече не работи. Тогава няма как да се придвижим. Аз мога да използвам автобус, но има хора, които не могат“, разказа Николинка Ганева.

Организацията няма възможност сама да осигури необходимите средства, а за проекта няма достъпно европейско финансиране. Затова сумата от 30 000 евро ще бъде събирана чрез благотворителни инициативи и дарения.

Хората, които искат да подкрепят каузата, могат да направят дарение по сметката на Сдружение „Социален център – Бургас“:

IBAN: BG14UBBS81551012392276

BIC: UBBSBGSF

Банка: Обединена българска банка

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