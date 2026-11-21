„Отливът от ваксините и разпространението на недоказана информация за тях са сред причините заболявания като морбили и коклюш отново да привличат общественото внимание". Това коментира педиатърът д-р Пламен Масларски в ефира на „Събуди се” по NOVA.

„Те първо не са изчезнали, просто намалява честотата, но те винаги са съществували и ще съществуват”, обясни специалистът. Според него благодарение на ваксините честотата на заболяването у нас е спаднала многократно.

По думите му проблемът е, че когато дадено заболяване дълго време не се среща, хората започват да подценяват риска от него.

Педиатърът коментира и твърденията за връзка между ваксините и аутизма. „Няма твърда информация, която доказва това твърдение”, категоричен беше той. Според него родителите често се колебаят заради непроверена информация, на която са изложени. Затова задачата на лекарите е да обясняват спокойно и аргументирано ползите от имунизациите, без да притискат семействата.

Д-р Масларски отчита и по-голям интерес към противогрипните ваксини. Той подчерта, че те предпазват не само децата, но и останалите членове на семейството, включително възрастните хора. „Грипът може да протече много тежко. Понякога възстановяването може да продължи дълго”, предупреди специалистът.

Той обясни, че инжекционната противогрипна ваксина може да се прилага при деца от шестмесечна възраст, а назалната – след навършване на две години. Предимството на назалната е, че се поставя лесно и не травмира детето с игла. Тя обаче е жива, макар и отслабена ваксина, и може да предизвика леки грипоподобни симптоми. При деца с доказан имунен дефицит не се прилага жива ваксина.

По думите му имунизацията е особено важна за често боледуващи деца, тези, които посещават детски заведения, както и за деца с хронични заболявания или живеещи с възрастни хора с хронични проблеми.

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