На 21 ноември Българската православна църква отбелязва празника Въведение Богородично, известен още като Ден на християнското семейство и православната младеж.

Според преданието на този ден се случило паметно събитие. Още преди раждането на Богородица родителите ѝ я посветили на Бога. Когато навършила три години, те я завели в Йерусалимския храм. Всички техни близки я съпроводили през града със запалени свещи. Светата Дева била поставена на първото стъпало и, за почуда на присъстващите, без ничия помощ се изкачила по всичките 15 стъпала и се спряла на най-горното.

Първосвещеник Захария, баща на свети Йоан Кръстител, я посрещнал и благословил. Когато достигнала възрастта, на която младите възпитанички на храма трябвало да се върнат в света и да се омъжат, Мария била поверена на своя възрастен родственик Йосиф, който трябвало да се грижи за нея. Въведение Богородично започнало да се отбелязва като самостоятелен празник през 715 година.

През 543 година император Юстиниан Велики построил в Константинопол църква, посветена на Въведение Богородично. Според църковния календар празникът се отбелязва по време на Коледните пости. На този ден вярващите приемат Свето причастие и търсят сили за духовен растеж и борба със злото – в себе си и в света.

Църквата е отредила този ден и за Ден на християнското семейство. Традицията семейството да посети заедно храма напомня за влизането на тригодишната Мария в него и за духовните задължения на родителите към техните деца. Семейството е първото училище, в което децата получават познания за Бога и православната вяра, както и за християнските добродетели, на които векове наред се е крепял българският род.

С решение на Светия синод на Българската православна църква от 1929 година празникът се отбелязва и като Ден на християнското семейство и православната християнска младеж. Той напомня на родителите и учителите за важността на възпитанието на децата във вяра и благочестие, в уважение към родителите и в нравствена чистота.