На 13 ноември Теодор Цветков се потапя в Мъртво море – един от най-солените водни басейни на планетата. Предизвикателството бързо се превръща в изпитание за психиката и тялото. По време на плуването българинът се ранява и така усеща силата на солта.

„Бяхме доста далеч от брега, но на места имаше остри солни кристали. Тъй като плувах първи в редицата, се раних по тялото. Когато се срежеш по-дълбоко, солената вода веднага прониква и буквално удвоява болката. Трябва изключително много да се внимава. Най-важното е да не влиза никаква вода в очите и устата – това е най-опасното. Дори да имаш съвсем лека раничка, започва да щипе и да боли непоносимо. Аз нямах предварително, но докато плувах, получих наранявания”, разказва плувецът Теодор Цветков.

Заедно с него в международната експедиция се включват още 30 плувци. Целта е само една – да се даде отзвук на един от най-сериозните екологични проблеми в Близкия изток – постепенното пресъхване на Мъртво море. Концентрацията на сол тук е близо 34 процента. Това изисква специална екипировка – плътни маски и шнорхели, които да изолират лицето от агресивната среда.

„Аз имах късмета от старта до финала да не си махам маската. Имаше обаче участници, които изпитваха огромна болка, когато им влезеше вода. Около нас имаше лодки с питейна вода за безопасност, за да може веднага да си измият лицата хубаво и да продължат пак”, разказва още Цветков.

Разположено между Израел, Йордания и Палестина, Мъртво море е най-ниската точка на Земята. Водоемът обаче се свива критично - с около два метра на година, а за последните пет десетилетия площта му е намаляла с близо една трета. Затова всеки финиширал получава специална титла.

„Горд съм, че приех поканата и участвах в това нестандартно плуване, което се провежда за първа година. Накрая, когато завършиш, ти ставаш посланик и пазител на Мъртво море. Водата там спада с половин милиметър всеки ден. Видях го с очите си – ясно личи как с всяка изминала година нивото се отдръпва”, казва плувецът.

Теодор Цветков има зад гърба си десетки екстремни плувания. През юли 2026 г. той завършва едно от най-трудните предизвикателства в света на леденото плуване – Ice Sevens, известно като „Ледените седем“.

Българинът е сред едва шестимата плувци в света, вписани в официалния регистър на Международната асоциация по ледено плуване като завършили предизвикателството.