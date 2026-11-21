Финландия разследва предполагаемо нарушение на въздушното си пространство от руски хеликоптер, случило се часове след атака с дрон срещу руски товарен кораб в Балтийско море, предадоха „Франс прес” и „Ройтерс”.

Според данни на финландското Министерство на отбраната руският хеликоптер е навлязъл до 4,1 километра във въздушното пространство на страната.

„Това предполагаемо нарушение на въздушното пространство може да е свързано със спасителни или наблюдателни операции, извършвани след нанесените щети на товарен кораб във Финския залив”, заяви финландският министър на отбраната Анти Хякянен.

По-рано руски товарен кораб беше ударен от дронове в Балтийско море, вследствие на което се запали и по-късно навлезе във финландски териториални води.

Командирът на финландската брегова охрана Иля Илйин посочи, че е известно, че плавателният съд има връзки с руските въоръжени сили. „Към момента няма потвърдена информация какъв товар се намира на борда, но не може да бъде изключено да превозва военни материали”, добави той.