Близо 1500 сигнала за видеоклипове с потенциално незаконно съдържание с участието на деца постъпват всеки месец в Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“. Това съобщи началникът на отдел „Престъпления, свързани с незаконно съдържание в интернет“, дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, комисар Владислав Тодоров.

По думите му при между 2 и 5% от сигналите проверките установяват извършено престъпление. В тези случаи материалите се предават на компетентните прокуратури.

Информацията достига до българските власти чрез базирания в САЩ Център за изчезнали и експлоатирани деца, който си сътрудничи със социалните мрежи и онлайн платформите в световен мащаб. При засичане на потенциално незаконно съдържание компетентните органи получават уведомление, а специалистите от ГДБОП извършват проверка по всеки отделен случай.

От ГДБОП предупреждават гражданите да не препращат видеоклипове със сексуално насилие над деца, дори когато намерението им е да предупредят свои близки или познати. Подобни действия могат да доведат до лавинообразно разпространение на материалите и да затруднят окончателното им премахване от интернет.

Цветанов предупреди, че разпространението на материали със сексуална експлоатация на деца може да представлява престъпление. При попадане на подобно съдържание гражданите могат да подадат сигнал директно до съответната онлайн платформа, да потърсят съдействие от полицията на телефон 112 или да използват електронните адреси на ГДБОП за спешни сигнали, които се наблюдават денонощно.

Експертът коментира и предложенията за въвеждане на възрастови ограничения за достъп до социалните мрежи за деца под 15 или 16 години. Според него съществуват технически възможности за установяване на възрастта на потребителите при създаването на профил, но ефективността на подобна забрана зависи в голяма степен от поведението на децата и техните родители. Ако семействата не са убедени в необходимостта от спазването на ограниченията, винаги могат да бъдат намерени начини за тяхното заобикаляне, смята Цветанов.