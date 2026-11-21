Министър-председателят Румен Радев ще посети Кралство Саудитска Арабия. В неделя, в столицата Рияд премиерът ще проведе среща с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия Негово Кралско Височество Принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.

Във водената от българския министър-председател делегация участват вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров. В рамките на визитата в Рияд вицепремиерът и министрите ще проведат двустранни срещи.