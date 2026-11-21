Софийският районен съд ще реши този следобед дали тримата младежи на 14, 15 и 16 години, обвинени в блудство с непълнолетно момиче, да останат за постоянно в ареста. Разследването по случая продължава, а Държавната агенция за закрила на детето е поискала видеоклиповете, запечатали насилието, да бъдат премахнати от социалните мрежи. Социалните служби вече оказват подкрепа на пострадалото момиче и неговите близки.

Тримата обвиняеми не са били познати до момента на социалните служби. Това обясни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на „Събуди се“ по NOVA. По думите ѝ на момичето е осигурена психологическа помощ, а социалните работници ще окажат подкрепа и на обвинените младежи и техните семейства.

В нощта на инцидента в жилището, в което се е разиграл случаят, е имало парти с повече от десет души. На адреса е пристигнал полицейски патрул след подаден сигнал за шум. Униформените обаче само предупредили присъстващите, след което си тръгнали.

И тримата обвиняеми са неосъждани, но единият от тях има криминални прояви, свързани с кражби. Институциите са предприели действия след сигнал от родител до социалното министерство за разпространението на видеоклипове с блудствени действия в интернет. „Държавната агенция за закрила на детето беше сезирана от майка, която е видяла в социалните мрежи един изключително неподходящ клип“, обясни Наталия Ефремова. Министърът подчерта, че жената е реагирала правилно, като незабавно е уведомила компетентните органи.

Докато тримата обвиняеми са в ареста, социалните работници вече провеждат разговори с пострадалото момиче и неговите близки. Предстои да бъде направена подробна оценка на обстоятелствата и средата, в която живее детето, за да се изясни как се е стигнало до насилието. По думите на Ефремова е задействан координационен механизъм между институциите и са предприети необходимите мерки за работа както с момичето, така и с неговото семейство.

Социалният министър уточни, че подобна оценка не може да бъде извършена незабавно, тъй като изисква време и провеждане на разговори в специализирана среда. Работата по случая продължава.

Предвижда се социалните служби да разговарят и с тримата обвинени младежи, като както те, така и семействата им ще бъдат насочени към подходяща подкрепа. Ефремова определи случилото се като абсолютно недопустимо. Въпреки усилията на институциите да ограничат разпространението на записите и да ги премахнат от онлайн пространството, гарантирането на пълното им заличаване е изключително трудно. Особено ограничени са възможностите за контрол върху съдържанието в т.нар. тъмна мрежа, обясниха от ГДБОП.

Допълнително предизвикателство пред службите представлява разпространението на подобни материали чрез лични съобщения и директен обмен между потребители, извън публичните социални платформи. От ГДБОП подчертаха, че веднъж попаднало в интернет, дадено съдържание трудно може да бъде премахнато напълно. Когато записите се изпращат лично от човек на човек, тяхното установяване и заличаване е още по-сложно.