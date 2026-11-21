Американското министерство на земеделието е станало обект на кибератака тази седмица, съобщи телевизия "Ен Би Си Нюз". Хакери получили достъп до система на ведомството, която улеснява извършването на плащанията към земеделските производители. Министерството е уведомило за това служителите си в четвъртък.

Междувременно телевизия "Си Ен Ен" съобщи за предполагаем хакерски пробив в базата данни на ФБР, свързана с наказателното правосъдие. ФБР разследва предполагаем пробив в национална база данни, използвана от федералните, щатските и местните правоохранителни органи за обмен на информация в областта на наказателното правосъдие.

Предполагаемото компрометиране на базата данни на Националния информационен център за престъпността (NCIC) би било второто проникване в информационна система на ФБР през последните месеци и нова кибератака от поредица такива случаи, разтревожили през последната седмица американските власти.

За момента Федералното бюро за разследване не е отговорило на молба на "Ройтерс" за коментар.

Базата данни на ФБР се използва от правоохранителните органи в цялата страна за съхраняване и обмен на информация като заповеди за арест, криминални досиета и проверки на миналото. Най-съществените кибератаки през изминалата седмица бяха глобалният срив, засегнал стотици милиони потребители на Microsoft, както и спирането на въздушния трафик на цялата територия на САЩ, довело до нарушаване на над 18 000 полета. При пробив през септември група за дигитално изнудване, известна като "Шайни хънтърс", получила достъп до уебсайт на ФБР за кандидатстване за работа, при което били изложени на риск данни на настоящи и бивши служители на бюрото.