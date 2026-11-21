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Североизточна България ухае на топла домашна баница и традиции, защото днес се провежда първият празник „На баница в Попово”. Той се състои пред Дома на културата в града с кулинарен конкурс, награди и фолклор, а входът е свободен.
„Празникът свързваме с Деня на християнското семейство. Баницата е обединител на семейния уют и трапезата. В нашия край на първо място слагаме баницата, а след това питката и всичко останало. Българинът не може без баница”, разказа директорът на Дома на културата в Попово Петър Киров.
А тайната на хубавата баница? Българските домакини разкриха, че това е обичта, с която я приготвяш.
Повече гледайте във видеото.