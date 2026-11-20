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Гибралтар е малка британска отвъдморска територия на юг от Испания. Географски и културно тук се срещат Великобритания, Испания и Северна Африка.
Една от най-интересните забележителности е Гибралтарската скала. Може да започнете изкачването ѝ от Стария град. Но се пригответе за много стъпала. Ако не искате, има автобус. А най-лесният начин да стигнете до върха на скалата е с известния кабинков лифт. Стигате до панорамна площадка на 340 метра над морското равнище.
В Гибралтар може да видите и единствената свободно живееща популация макаци в Европа. Берберските макаци са единственият вид, който живее извън Азия. Срещат се само в Мароко, Алжир и Гибралтар.
В Гибралтар може да се разходите по историческата Главна улица или до един от шесте плажа.
Защо Гибралтар е британски? Той е превзет от англо-нидерландски сили през 1704 г., а през 1713 г. Испания официално го отстъпва на Великобритания. Оттогава тя запазва суверенитета си над тази територия.
Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.
Редактор: Ина Григорова