Гибралтар е малка британска отвъдморска територия на юг от Испания. Географски и културно тук се срещат Великобритания, Испания и Северна Африка.

Една от най-интересните забележителности е Гибралтарската скала. Може да започнете изкачването ѝ от Стария град. Но се пригответе за много стъпала. Ако не искате, има автобус. А най-лесният начин да стигнете до върха на скалата е с известния кабинков лифт. Стигате до панорамна площадка на 340 метра над морското равнище.

В Гибралтар може да видите и единствената свободно живееща популация макаци в Европа. Берберските макаци са единственият вид, който живее извън Азия. Срещат се само в Мароко, Алжир и Гибралтар.

В Гибралтар може да се разходите по историческата Главна улица или до един от шесте плажа.

Защо Гибралтар е британски? Той е превзет от англо-нидерландски сили през 1704 г., а през 1713 г. Испания официално го отстъпва на Великобритания. Оттогава тя запазва суверенитета си над тази територия.

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