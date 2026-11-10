Голяма еуфория около пристигането на Григор Димитров и половинката му Ейса Гонсалес в Мексико Сити. Десетки репортери наобиколиха звездната двойка на летището, а Гришо хвърли голяма бомба, като заяви, че скоро може да има сватба.

Ейса е подготвила редица дейности в родния си град, с които да запознае Димитров с местната култура. Тя разкри, че се е прибрала, за да може Димитров и семейството ѝ да прекарат време заедно.

Ейса заяви, че е подготвила за българина дегустация на местната кухня, както и много интересен ритуал.

Григор ще се срещне с шаман в центъра на Мексико Сити за ритуално пречистване. Това е една от атракциите на столицата на Мексико, като местни хора, облечени в традиционни дрехи с пера и в ярки цветове, горят ароматни билки, с цел да освободят негативната енергия, и да привлекат положителна такава.

Местните журналисти попитаха двойката каква е следващата стъпка във връзката им и дали ще има сватба. Ейса отговори по следния начин: "Не се поддавай на напрежението, скъпи!"

"Говорили сме, обсъждали сме тази възможност. Може скоро да се случи", призна Димитров.