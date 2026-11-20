Любовта, страхът от отхвърляне, токсичните връзки и „така нареченото улягане” са в центъра на спектакъла „Игра на котки” на сцената на Малък градски театър „Зад канала”. За него разказаха актьорите Станка Калчева и Свежен Младенов в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Калчева, която е гост в представлението, сподели, че героинята ѝ е възрастна дама, избрала да приеме правилата и предразсъдъка, че на определена възраст човек трябва да живее по-спокойно и без големи амплитуди. На другия полюс е героинята на Светлана Янчева, която отказва да приеме възрастта си. „Имаме една много шантава главна героиня – Светлана Янчева, която наистина е умопомрачителна. Тя е луда в най-хубавия смисъл на думата”, каза Свежен Младенов. В петчленния актьорски екип участват още Христина Джурова и Христина Караиванова.

Двамата актьори коментираха и отношенията в пиесата, в която главната героиня още от момиче се влюбва в „развейпрах” и го обича докрай, въпреки че накрая разбира какъв е. „Любов е. Има много неща в представлението, които доказват, че тя обича този човек, въпреки че го отрича през цялото време”, отбеляза Калчева. Според Младенов движеща сила е и страхът да не загубиш другия, а връзката се превръща в „токсична връзка” на съвременен език, заради която героинята взима радикални решения.

Станка Калчева сподели още, че за участието си е била привлечена от поканата на театъра и на Деси Шпатова, както и от възможността да играе заедно със Светлана Янчева – двете са били в един клас, но за толкова години никога не са се срещали на сцена. Зрителите могат да гледат „Игра на котки” тази вечер, в началото на декември, както и на 27 декември.