Част от красотата на есента е в падащите от дърветата шарени листа. Но мете ли ги общината и колко често? Зрители на NOVA сигнализират, че част от тротоарите в София са покрити с листа.

Проверяваме в „Банишора”. Там по тротоарите има чували със събрани листа, които би трябвало да бъдат извозени още същия ден. Живеещи в района обаче разказват, че понякога остават на купчини.



„Когато се съберат на купчини, вятърът ги разхвърля”, признава Виолета Касърова.

От Столична община заявиха, че всеки ден се чисти приоритетно по трасетата на градския транспорт и после улиците. Но листата са много.



„Когато падне голямо количество листна маса, след нея заваля силен дъжд, се натрупаха листа и в продължение на дни се налага да се събере тази листна маса”, обясни началникът на отдел „Контрол по опазване на околната среда” към Столичния инспекторат Татяна Асенова.



Друг проблем се оказва и честотата на събиране на боклука.

За съжаление в някои квартали можем да бъдем свидетели и на микросметища. По принцип фирмите са задължени да изхвърлят боклука не само в кофата.



„Фирмата е задължена да извозва контейнерите, да събира отпадъците около тях, да почиства местата около тях. За всички установени нарушения налагаме санкции”, каза Асенова



През октомври и ноември глобите за почистващите фирми в София надхвърлят 160 000 евро. От общината обаче напомнят, че едрогабаритните отпадъци не се оставят до кофите, а се изхвърлят по специален ред и в определен ден.