Снимка: БТА
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Метростанция „Цар Борис III“ в София беше временно затворена, след като част от тавана се срути. През този период влаковете преминаваха през станцията, без да спират за качване и слизане на пътници. Районът е ограден с предпазна лента след падане на част от облицовката и металните елементи.
От „Метрополитен“ ЕАД поднесоха своите извинения на столичани и гостите на София за причиненото неудобство и благодариха за проявеното разбиране.
Кадри бяха публикувани във Facebook групата на столичния квартал „Лагера“, като авторът на публикацията предупреждава пътниците да изберат алтернативен маршрут.
Снимка: БТА
Редактор: Цветина Петкова