Метростанция „Цар Борис III“ в София беше временно затворена, след като част от тавана се срути. През този период влаковете преминаваха през станцията, без да спират за качване и слизане на пътници. Районът е ограден с предпазна лента след падане на част от облицовката и металните елементи.

От „Метрополитен“ ЕАД поднесоха своите извинения на столичани и гостите на София за причиненото неудобство и благодариха за проявеното разбиране.

Кадри бяха публикувани във Facebook групата на столичния квартал „Лагера“, като авторът на публикацията предупреждава пътниците да изберат алтернативен маршрут.

Снимка: БТА