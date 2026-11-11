Конкретни срокове за възстановяване на парното и топлата вода в засегнатите квартали на София поиска председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. На извънредно заседание на Комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет тя предупреди, че ако „Топлофикация София“ не изплати дължимите обезщетения за прекъснатото отопление, срещу дружеството ще бъдат заведени колективни съдебни искове.

Манолова настоя неустойките да бъдат коректно отразени във фактурите за ноември, които абонатите ще получат през декември. Тя обвини ръководството на дружеството, че се опитва да представя част от авариите като планови ремонти или профилактика, за които не се дължат обезщетения.

„Хората не се интересуват кога е приет бизнес планът, какви анализи са направени и защо толкова късно се провеждат обществените поръчки. Те искат това, на което имат право – да имат парно и топла вода“, заяви Манолова. Тя припомни, че дружеството трябва да има готовност да осигурява отопление в периода от 1 октомври до 30 април.

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров призна, че авариите са многобройни и трудни за отстраняване. По представените от него данни са регистрирани 89 аварии с прекъсване на топлоподаването и още 425 повреди, при които подаването на топла вода не е спирано.

Най-сериозни са проблемите в районите „София - Изток“, „Земляне“ и „Люлин“. Петров обясни, че остарялата мрежа често създава допълнителни затруднения - след отстраняването на един пробив и възстановяването на налягането възниква нова повреда само на няколко метра разстояние. „Парно ще има, правим всичко по силите си“, увери директорът. Той призна, че недоволството на гражданите е основателно, но подчерта, че трайно решение е невъзможно без сериозни инвестиции.

По думите му до 30 октомври са подменени над 40 километра топлопроводи, а до края на годината обновената мрежа трябва да достигне 53 километра. Дружеството обслужва около 467 000 абонати и поддържа 1045 километра топлопреносна мрежа, по която загубите достигат 21,5%.

Сериозен проблем остава и финансовото състояние на столичната „Топлофикация“. Петров съобщи, че задълженията към „Булгаргаз“ възлизат на 915 млн. евро, а към Българския енергиен холдинг - на 403 млн. евро. Според него високите лихви и разходите, които енергийният регулатор не признава, ограничават възможностите за инвестиции и поддръжка.

Манолова настоя кметът на София и ръководството на Столичния общински съвет да се намесят за предоговаряне на лихвите по задълженията. Тя се противопостави и на евентуално отдаване на дружеството на концесия, като предупреди, че подобно решение може да увеличи финансовата тежест за столичани. Междувременно пред сградата на Столичната община се събраха граждани, недоволни от продължителните прекъсвания на отоплението и топлата вода.