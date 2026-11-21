„Базарът на нормалните цени” в Пловдив се разширява с второ издание, а този път инициативата ще се проведе и във Варна. Целта на организаторите от сдружение „Докажи, че можеш“ е хората да купуват качествени плодове и зеленчуци директно от производители и на по-достъпни цени.

„Очакванията ни бяха оправдани, даже бяха надминати. Имаше много хора, голям интерес, а този път се надяваме, че ще има още повече“, коментира Василена Спасова в ефира на „Събуди се“.

По думите ѝ при първото издание отстъпките в зависимост от продуктите били между 20% и близо 100%. Организаторите стигнали до идеята след проучване на цените в Пловдив. „Установихме огромни надценки, които има на пазарите – от 100% до 300%“, обясни Кирил Спасов. Като пример той посочи авокадото, при което надценката е достигнала 300%.

За второто издание организаторите обещават повече производители и по-добри цени. Предвидена е и специална акция за пенсионерите, които ще получат подаръчни пакети с продукти от първа необходимост – ориз, боб и леща. Количествата ще бъдат ограничени.

Базарите ще се проведат на Понеделник пазара в Пловдив и на пазар „Часовника“ във Варна. Работното време е от 9 до 14 часа.

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