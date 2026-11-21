Милиони заразени и хиляди жертви – болести, които векове наред са погубвали цели поколения и са определяли съдбата на цивилизации, се завръщат отново. Какво ги събужда и има ли риск от пандемии? В „Темата на NOVA” тази седмица Виолета Манчева и операторът Мариела Петрова ви срещат с водещи специалисти, лекари на първа линия и пациенти, за да разберат каква е цената на забравените уроци от миналото.

Гледайте целия репортаж в „Темата на NOVA“ тази събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.