Снимка: iStock
-
Новите 70 000 ваксини срещу грип ще са в аптеките най-късно в понеделник
-
Лекари от ИСУЛ върнаха способността на мъж да ходи след година на легло
-
Лекарският съюз поиска спешни промени в бюджета на Здравната каса между първо и второ четене
-
Катя Панева: Повече пари за здравеопазване не означават по-добри услуги за пациентите
-
Лекарският съюз предупреждава за дисбаланси в бюджета на НЗОК
-
Какви са проблемите в бюджета за здравеопазване
Милиони заразени и хиляди жертви – болести, които векове наред са погубвали цели поколения и са определяли съдбата на цивилизации, се завръщат отново. Какво ги събужда и има ли риск от пандемии? В „Темата на NOVA” тази седмица Виолета Манчева и операторът Мариела Петрова ви срещат с водещи специалисти, лекари на първа линия и пациенти, за да разберат каква е цената на забравените уроци от миналото.
Гледайте целия репортаж в „Темата на NOVA“ тази събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.