Бюджетът за 2027 г. за здравеопазване е лош и недалновиден, защото когато говорим за здравни политики, нещата не трябва да се свеждат до рязане на средства. Това каза зам.-председателят на УС на Сдружението за развитие на българското здравеопазване Ангелина Бонева в ефира на „Твоят ден”.

Тя посочи, че решенията на кабинета не се обсъждат със заинтересованите страни.

Бонева каза, че проблемът с биомаркерната диагностика е бил изключително важен и трябва да има сигурност, че ще бъдат отпуснати пари за нея.

Здравният икономист Аркади Шарков отбеляза, че държавата се намира в процедура по свръхдефицит и заради това се налага да прави съкращаване на разходите. По думите му обаче здравеопазването трябва да е защитено от орязване на средства. Шарков обясни какви са проблемите в новата план-сметка:

За болниците – заделената сума не покрива цялата година по сегашните цени, а броят на пациентите расте. Има рист от строги лимити, отлагане на планов прием или натиск за доплащане. Бюджетът за лекарства – лимитът му се изчерпва по-рано, а разликата се компенсира от фармацевтичната компания. Следователно има риск определени продукти да бъдат изтеглени от пазара. Нерегистрираните лекарства и лечението на деца в чужбина са прехвърлени от Министерството на здравеопазването към НЗОК. Това е смесване на функциите на това, което Касата трябва да заплаща, и това, което министерството трябва да покрива, заяви Шарков.

Бонева беше категорична, че с бюджета се орязват възможности за лечението на хората и се създава хаос.

Експертите коментираха и ТЕЛК решенията.

Бонева каза, че много болни трябва да се явяват периодично на комисии, независимо, че има случаи, в които е повече от ясно, че няма как да бъде подобрено състоянието на пациента. Когато се издава пожизнен ТЕЛК, той се издава в нисък процент, което реално пренебрегва реалното състояние на човека, допълни още тя.

Бонева посочи, че на фона на лошите политики липсва профилактика, а също така има и забавяне на лечението на пациентите. "Не можеш да правиш гимнастика на гърба на хората", заяви тя.

Шарков каза, че има хора, които взимат ТЕЛК неправомерно, но това са изключения.

Целия разговор гледайте във видеото.