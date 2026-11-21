Снимка: БТА
Двама мъже са ранени при тежка катастрофа в Добрич.
Автомобил, управляван от 27-годишен шофьор, се блъснал в крайпътен стълб. Пътуващият с него 25-годишен мъж е с множество травми и е в реанимация с опасност за живота. Шофьорът е с фрактура на крака. Двамата са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич, предаде кореспондентът на БТА в града Павлина Живкова.
На водача е взета кръвна проба за изследване за алкохол и наркотични вещества.
Снимка: БТА
По случая е образувано досъдебно производство.
Редактор: Дарина Методиева
Източник: Павлина Живкова, кореспондентът на БТА в Добрич