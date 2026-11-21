Замърсяване с бактерията ешерихия коли е установено в питейната вода в град Брусарци и село Одоровци, област Монтана. От вчера в двете населени места е въведена временна забрана за използването на чешмяната вода за пиене и приготвяне на храна.

Отклоненията от допустимите норми са регистрирани при лабораторно изследване на водата. В отговор на създалата се ситуация тази сутрин в Брусарци бяха доставени пет тона минерална вода. Общинските служители започнаха раздаването ѝ по домовете, като е предвидено всеки да получи по 10 литра.

Местните жители обясняват, че не са забелязали видима промяна в качеството на водата. „По принцип, когато я хлорират, се усеща миризма на препарата, но сега не се усеща нищо. С просто око е невъзможно да знаем какво има и какво няма“, разказа Сашка Стойчева.

От общинската администрация призоваха населението да спазва стриктно въведените ограничения. Освен за домакинствата ще бъдат осигурени количества чиста вода и за социалните и образователните заведения. „Важно е хората да не пият вода от чешмите и да не готвят с тази вода. Ще оставим вода за патронажа за готвене в понеделник, за детската градина и за училището“, обясни Костадинка Петрова от Община Брусарци.

Все още няма информация кога ще бъде отменена временната забрана за използване на чешмяната вода за питейни нужди.

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