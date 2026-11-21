Трима мъже са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с изнудване и насилие над клиенти на фирми за бързи кредити. Те са задържани при специализирана операция на ГДБОП под кодовото име „Терор“, проведена на 18 ноември в Перник.

Сред арестуваните е предполагаемият ръководител на престъпната организация. В хода на разследването е установена и самоличността на останалите членове на групата, сред които има бивш служител на полицията.

Според събраните до момента доказателства групата е действала от началото на годината. Участниците в нея системно са упражнявали психически тормоз и физическо насилие над длъжници с цел изнудване. Разследват се случаи на причиняване на телесни повреди, самоуправство и умишлено повреждане на имущество.

Сред методите за сплашване на длъжниците са били заплахи за живота им, за натоварването им в багажник на автомобил и последваща саморазправа. Установени са и случаи на нарязани автомобилни гуми и счупени прозорци на жилища. При претърсвания на офиси и жилищни имоти антимафиотите са иззели близо 30 000 евро в брой, множество електронни устройства и документи, свързани с разследваната дейност. Разпитани са свидетели, включително пред съдия.

Тримата обвиняеми са на 28, 29 и 31 години. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Перник за участие в организирана престъпна група и изнудване. Работата по случая продължава.