Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с индийския си колега Субраманям Джайшанкар в рамките на официалното си посещение в Делхи. Двамата обсъдиха приемането на съвместна пътна карта за засилено партньорство между България и Индия за периода 2027–2031 г.

Документът очертава насоките за развитие на двустранното сътрудничество и активизиране на политическия диалог. Сред обсъдените области бяха икономиката, образованието, културата и отбраната, както и науката и технологиите.

Снимка: МВнР

Петрова отбеляза потенциала, който възобновяването на изучаването на български език в Делхийския университет може да има за засилването на обмена по линия на трудовата миграция, особено на висококвалифицирани служители в сферата на високите технологии. Обсъдено беше сътрудничеството по линия на Българо-индийската мрежа за наука, иновации, технологии и икономика (SITE), както и на партньорствата със София Тех Парк и INSAIT.

В разговора беше засегнато и стратегическото партньорство между Европейския съюз и Индия, както и възможностите, които ще се открият с влизането в сила на споразумението за свободна търговия. Министрите обмениха мнения по международни и регионални въпроси, сред които войната в Украйна и сигурността в Черно море и Близкия изток. Беше подчертано, че сигурността на търговското корабоплаване в региона има пряко значение и за Индия, включително за индийските моряци. Обсъдени бяха и международните усилия за осигуряване на безопасни маршрути за превоз на храни.

Снимка: МВнР

Петрова запозна индийския си колега с предстоящата среща на върха по свързаността, на която София ще бъде домакин през пролетта на 2027 г. в координация с Европейската комисия. Форумът ще насърчи транспортните, енергийните и цифровите връзки между Европейския съюз, Черноморския регион, Южния Кавказ и Централна Азия.