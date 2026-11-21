България трябва да унищожава дроновете, които навлизат в териториалните ѝ води или въздушното ѝ пространство, независимо от техния произход, но не бива да предприема подобни действия в международни води. Институциите трябва да обявят публично резултатите от разследванията на нападенията срещу търговски кораби в Черно море, а страната ни трябва да възстанови задължителната наборна военна служба. Това заяви бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

Според Каракачанов трябва да се прави ясно разграничение между териториалните води на страната и изключителната икономическа зона, в която бяха регистрирани поредица от инциденти с търговски кораби. „Ако дрон навлезе на българска територия, било по въздух, било в българските териториални води, тоест тази 12-милна зона, бих разпоредил да се унищожават. Но в международни води - не“, заяви бившият военен министър.

Той припомни, че по Конституция българската армия има задължението да защитава териториалната цялост и суверенитета на страната. „В такава зона, без значение дали дроновете са руски или украински, бих дал заповед да се събарят“, категоричен беше Каракачанов.

Лидерът на ВМРО отправи остри критики към представители на политическата класа, които настояват за по-категорични военни действия, без според него да притежават необходимата подготовка и познания в областта на отбраната. „Виждам, че много хора в България, които говорят как трябва да сваляме дронове, как трябва едва ли не да обявяваме война на този или онзи, нямат грам понятие от отбрана“, заяви той.

Каракачанов се обяви за възстановяване на задължителната наборна военна служба и предложи въвеждането на ограничения за заемане на висши държавни длъжности от хора, които не са преминали през нея. „Мисля, че е крайно време да се възстанови задължителната наборна военна служба и хора, които не са я отбили, да нямат право да се кандидатират за депутати и да стават министри, областни управители“, заяви бившият военен министър.

Бившият министър разказа, че по време на неговия мандат начело на Министерството на отбраната също е имало случаи на приближаване на военни самолети към българската икономическа зона. „Като съм бил министър, е имало подобни случаи, когато самолети наближават нашата икономическа зона. Тогава съм вдигал самолетите, които трябва да ги прихванат, ако навлязат на нашата територия. Не бих се поколебал“, посочи той.

По думите му в подобни ситуации приближаващите самолети обикновено са променяли курса си, след като са проверили реакцията на българските военновъздушни сили.

Въпреки икономическите последствия от нападенията срещу търговски кораби, сред които повишаването на застрахователните премии и поскъпването на морския транспорт, Каракачанов предупреди, че възможностите на страната са ограничени. „Ние не можем да охраняваме цялото Черно море, нека не се лъжем“, подчерта той.

Бившият министър на отбраната разкритикува забавянето на официалните заключения за произхода на дроновете, използвани при нападенията срещу търговски кораби. „Хубаво е най-накрая да се разбере чии са дроновете“, заяви Каракачанов.

Той изрази предположение, че поне два от дроновете, за които има видеокадри и намерени отломки, не са руски, без обаче да представи доказателства в подкрепа на твърдението си. „Почти сигурно е, че два от дроновете не са руски“, заяви лидерът на ВМРО.

Същевременно Каракачанов застъпи тезата, че част от нападенията срещу кораби, свързани с украинския износ и доставки за Украйна, са извършени от руската страна. Според него българските институции трябва да предоставят конкретна информация за всеки отделен инцидент, независимо коя от воюващите страни носи отговорност за него.

Каракачанов коментира и последните случаи на навлизане на ракети и дронове във въздушното пространство на Полша. Според него съществуват няколко възможни обяснения за инцидентите, включително отклоняване на обектите чрез средствата за радиоелектронна борба. „Много е възможно да са отклонени. Но може и да не са“, посочи той.

Бившият военен министър не изключи възможността инцидентите да представляват опит за проверка на реакциите на държавите от НАТО. Той направи връзка с военното учение на страните от т.нар. Коалиция на желаещите в Полша, в което по думите му участват около 2800 военнослужещи. „Не изключвам и това да е проба на реакциите на тези натовски държави, които са в Коалицията на желаещите“, заяви Каракачанов.

Той даде пример с реакциите на Полша и Турция, като изрази резерви към призивите в България за незабавно задействане на член 4 от Северноатлантическия договор.

Според него действията на съюзниците показват стремеж към ограничаване на риска от допълнителна военна ескалация. По отношение на възможностите за противодействие на морските дронове бившият министър открои значението на въздушното разузнаване. „Най-добрият вариант за улавяне на дронове, още когато са в далечина, е с разузнавателни самолети“, обясни той.

Каракачанов посочи, че френски самолет е документирал движението на морски дрон и последвалия удар срещу кораб в Черно море, без да предприеме действия за унищожаването му. „Той много добре е документирал движението на морския дрон и удара върху кораба. Но забележете - той не е реагирал да го потопи“, коментира бившият министър.

Според него е възможно това да е резултат от инструкции на френското военно командване, ограничаващи задачите на самолета до наблюдение. „Имам чувството, че, като наблюдавам Турция и Полша, явно целта е да не се ескалира напрежението с удари по подобни дронове“, допълни Каракачанов.

Бившият министър на отбраната коментира и сделката за придобиване на 57 самоходни гаубици на стойност 686 млн. евро, както и закупуването на допълнителни системи за противовъздушна отбрана IRIS-T.

Каракачанов обясни, че цените във военната индустрия са се увеличили значително след началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г., поради което сравненията със стойността на подобни сделки отпреди няколко години са трудни.

Целия разговор гледайте във видеото.