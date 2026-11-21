Министър-председателят Румен Радев пристигна в Рияд, където започна официалното му посещение в Саудитска Арабия. Визитата се осъществява по покана на престолонаследника и премиер на кралството принц Мохамед бин Салман.

При пристигането си в саудитската столица Радев беше посрещнат от министъра на търговията Маджид бин Абдула Ал-Касаби, който е и член на Съвета по икономически въпроси и развитие на кралството.

Снимка: МС

Основен акцент в програмата на българския министър-председател е срещата му с Мохамед бин Салман, която ще се проведе в неделя, 22 ноември.

Двустранни разговори предстои да проведат и представители на българската правителствена делегация. Сред тях са вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Снимка: МС