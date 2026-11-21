На 89-годишна възраст почина италианският бижутер и предприемач Паоло Булгари, оставил значима следа в историята на световната бижутерия. За смъртта му съобщи италианската информационна агенция АНСА, позовавайки се на неговото семейство.

„Напусна ни най-великият бижутер на нашето време“, се казва в съобщението на фамилията. Близките му го описват като изключителна личност, човек с дълбока човечност и талантлив предприемач, превърнал любовта си към Италия в своеобразна мисия да популяризира страната по света.

Последното сбогуване с Булгари ще се състои в Рим в понеделник, 23 ноември.

От семейната работилница до световната империя за луксозни бижута

🔵Si è spento a 89 anni Paolo #Bulgari, fondatore dell'omonimo marchio, ambasciatore nel mondo dei #gioielli di lusso e della creatività italiana. Uomo di poche parole, non disdegnava di stare al banco di vendita della sua storica boutique. https://t.co/dEVPDEE6VT — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 21, 2026

Роден на 8 октомври 1937 г. в Рим, Паоло Булгари е представител на третото поколение на прочутата бижутерска фамилия с гръцки корени. Началото на семейния бизнес е поставено през 1884 г., когато Сотириос Булгарис, майстор на сребърни изделия, открива свой магазин в италианската столица.

Паоло навлиза в семейния бизнес още като младеж. Специализира в областта на скъпоценните камъни и се утвърждава като един от водещите експерти в бранша. През 1984 г. застава начело на компанията, а неговият брат Никола поема поста на заместник-председател.

Под тяхно ръководство марката разширява международното си присъствие и навлиза в нови сегменти на пазара на луксозни стоки, сред които часовници, парфюми и модни аксесоари.

Паоло Булгари е сред творците, допринесли за отличителния почерк на модната къща – смели цветови комбинации, впечатляващи скъпоценни камъни и форми, вдъхновени от античното изкуство и римската архитектура.

През годините той създава бижута за поколения холивудски актриси – от Елизабет Тейлър до Никол Кидман. Сред почитателите на марката е и легендата на италианското кино София Лорен. Според последните оценки на Forbes състоянието на Паоло Булгари възлиза на около 1,9 млрд. долара.