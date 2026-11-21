Първата тристранна среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Шънджън, Китай, продължи 90 минути, но приключи без конкретни споразумения. Съвместното им изявление засегна енергийните доставки, реформата на ООН, Международния наказателен съд и ядреното разоръжаване, докато текстът за Украйна отпадна. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS журналистът Чавдар Стефанов и международният анализатор Владимир Владимиров коментираха резултатите от разговора, ролята на Европа и Украйна, както и падналите руски ракети и дрон в Полша.

Според Чавдар Стефанов събирането може да се оприличи на баснята на Славейков за орел, рак и щука, тъй като всеки от участниците тегли в различна посока според интересите си, а по-вярно е, че става въпрос за реабилитация на Владимир Путин, отколкото за Ялта 2.

„За Русия това е успех, тъй като Владимир Путин се легитимира, и освен това руските медии най-много настояваха, че това е Ялта 2, че започва делене на света. След това поомекнаха, говореха за това, че може би вече има не многополярен, а триполярен свят, поне засега”, заяви Стефанов.

По повод начина на посрещане в Китай – Си Дзинпин посрещна лично Тръмп на летището, докато Путин бе посрещнат от секретаря на секретариата на Китайската комунистическа партия Цай Ци – Владимир Владимиров се съгласи, че форматът на срещата по-скоро е бил „2 + 1”, а не три равнопоставени велики сили. Според него тя не е произвела сериозни резултати или дипломатически позиции.

„На практика за мен големият печеливш от тази среща като че ли е Китай. Колкото по-големи проблеми има например Русия, например Иран, толкова по-ниска е цената на петрола, която отива в Китай”, посочи Владимиров. Той отбеляза, че за разлика от преди 10-15 години днес Китай си е осигурил енергия вътрешно като най-голям производител на фотоволтаици и батерии, а отделно получава евтини суровини от Русия и Иран, докато Тръмп понесе вътрешнополитически щети в САЩ заради високите цени на горивата.

Анализаторът подчерта, че макар Путин да говори за общи „цивилизационни ценности”, две от трите държави водят войни без санкция на ООН. „Разговорът беше интересен за камерите, но и в началото, и в края всички си тръгнаха горе-долу по същия начин, по който дойдоха. Разговор и решаване на проблема без Украйна и без Европа е невъзможен – мисля, че това е ясно дори на хората, които бяха на тази среща”, заяви Владимиров. По думите му руската дипломация и служби са убедили Тръмп в някаква многотрилионна сделка между Русия и САЩ.

На въпрос дали декларацията на „Коалицията на желаещите” в Берлин дава отговор какво означава „член 5 за Украйна, но без НАТО”, Чавдар Стефанов отвърна: „Не, не дават отговор – има разногласия в самото тълкуване”. Относно твърденията за преговори и надеждите на Тръмп за споразумение през януари, журналистът коментира: „Това е поредното колебание на Тръмп или последната красива фраза за предстояща красива сделка, от която всички ще паднем и ще останем очаровани. Зад това, което казват големите сега за Украйна, текат преговори”.

В края на разговора двамата коментираха и падналите две руски ракети и дрон в Полша, за които Тръмп заяви, че Русия е изстреляла по грешка. „Трудно е да приемем такава версия, особено ние в Европа, където пета година има пълномащабна война, летят дронове. Войната вече не я наблюдаваме само по телевизията, а я виждаме в нашата икономическа зона и това е сериозно предизвикателство”, каза Владимиров, настоявайки България да участва в общоевропейските инициативи и противоракетната защита.

Целия разговор гледайте във видеото.