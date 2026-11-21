В Деня на християнското семейство редица родители избраха да прекарат празника с децата си по по-различен начин – с приключения, загадки и нови открития в Националния военноисторически музей. Малките посетители се включиха в необичайна мисия за спасяването на празника на Дядо Коледа.

Според родителите подобни събития са полезни както за развитието и образованието на децата, така и за семейната сплотеност. „Такива инициативи са подходящи децата да се развиват според мен в правилна посока, подпомагат им образованието, ето днес е и много хубав ден навън, така че това мисля, че и за здравето подпомага”, сподели Милена Нечева. „Сплотяват семейството, защото сме дошли тук днес на християнския празник, на Деня на семейството, да бъдем заедно”, добави Десислава.

Мисията е поверена на най-малките, които за да я изпълнят, трябва да преминат през поредица от тайни задачи, пъзели и загадки. „Предизвикваме ги да разберат какъв е проблемът на Дядо Коледа, защо той има проблем и с раздаването на подаръци и как те могат да му помогнат”, разказа Славея Сурчева от екипа на НВИМ.

Децата с ентусиазъм разкриваха следите из експозицията на музея – Дари сподели, че следващата задача е „да открием някакво листче”, Димитър разказа, че търсят скрита кутия върху едно от оръдията, а Калоян обясни, че са издирвали оръжия, танка и топка.

За някои семейства, като това на Калоян, посещението на подобни инициативи вече се е превърнало в традиция. Майка му Маргарита Киндова сподели, че всяка седмица си избират различно занимание, а тази сутрин синът ѝ се е събудил с въпроса: „Мамо, днес в кой музей ще ходим?”.

Освен приключение, играта носи и нови знания за коледните традиции в България – от историята на коледното дърво до първите празнични пощенски картички.

„Идеята ни е всичко това те да го разберат по един игрови начин, с едно предизвикателство, така че да им бъде интересно, любопитно, така че да не се чувстват като в класна стая, а напротив – чрез играта да получават нови знания”, обясни Славея Сурчева.

Инициативата на Националния военноисторически музей е подходяща както за семейства с деца, така и за организирани ученически групи, и ще продължи до Коледа.

Репортер: Ивайла Върбанова