НАТО е готова да защити териториалната цялост на Полша след поредното нарушение на въздушното пространство на страната. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте, ден след като Варшава съобщи за навлизането на три руски летящи обекта, за които се предполага, че са две ракети и дрон.

„Мога да гарантирам, че НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Полша“, категоричен беше Рюте. По думите му върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа генерал Алексъс Гринкевич ще оцени заплахите и ще предприеме необходимите промени в отбранителните механизми на Алианса.

Инцидентът съвпадна с провеждането на военно учение в Полша с участието на държави от т.нар. Коалиция на желаещите, подкрепящи Украйна. Според полските власти съвпадението не е случайно. На 23 ноември в Брюксел ще се проведе среща на НАТО, посветена на нарушението на полското въздушно пространство.

Поредният инцидент на Източния фланг на Алианса засилва опасенията от разрастване на конфликта извън границите на Украйна. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски отново потвърди стремежа на Киев към членство в НАТО, определяйки го като една от най-очевидните гаранции за сигурността на страната. Въпросът придобива нова актуалност на фона на дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

По време на неотдавнашната среща в Берлин американският пратеник Джаред Къшнър допусна възможността Вашингтон да предостави на Киев гаранции за сигурност, сходни с механизмите за колективна отбрана, заложени в член 5 от Северноатлантическия договор. Френският президент Еманюел Макрон също призова за възобновяване на дискусията за членството на Украйна в Алианса.