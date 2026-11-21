Дания предлага въвеждането на строги ограничения за руски граждани в цялото Шенгенско пространство. По информация на агенция „Ройтерс”, която се позовава на видяно от нея писмо на Копенхаген до Европейския съюз, 29-те държави от зоната следва да спрат издаването на туристически визи, както и да преустановят признаването на руски паспорти без биометрични данни. Очаква се Дания да представи предложенията си още на срещата на посланиците на Европейския съюз в понеделник.

Повод за искането е случаят с планирано покушение срещу украински рапър, за което властите в Дания твърдят, че е организирано от руските тайни служби. В позиция по темата председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че атака срещу една страна от Съюза е атака срещу всички и Европейската комисия стои твърдо зад Дания.

Расмус Кифер-Кристенсен от Службата на Дания за вътрешна сигурност и разузнаване разкри подробности за предотвратеното нападение.

„В автомобил бяха спрени три лица. В колата бяха открити огнестрелни оръжия и ножове. Според нашата оценка това е бил опит за покушение, който вече е бил задействан и е бил непосредствено предстоящ, когато с полицията се намесихме да го предотвратим. Нашата оценка – и трябва да подчертая, че тя е категорична – е, че опитът за покушение е бил планиран от руските разузнавателни служби”, заяви той.