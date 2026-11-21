Изборът на новия Висш съдебен съвет продължава да предизвиква политически реакции. Ден след като Народното събрание излъчи своите 11 представители в кадровия орган на съдебната власт, управляващите от „Прогресивна България“ и опозицията в лицето на „Продължаваме Промяната“ отхвърлиха обвиненията за нова политическа „сглобка“ и предварително разпределение на местата във ВСС. От ГЕРБ-СДС обаче поставиха въпроса за баланса на представителството в новия състав на съвета.

Политическите формации изложиха позициите си в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“, часове преди окончателното попълване на професионалната квота на кадровия орган.

„Прогресивна България“: Няма договорки и няма нова „сглобка“

От управляващата формация определиха смяната на Висшия съдебен съвет като историческа стъпка, постигната благодарение на политически консенсус. Те не отрекоха, че са водени разговори с представители на опозицията, но ги определиха като проява на държавническо поведение, а не като задкулисно споразумение.

„ВСС, който през годините стана символ на завладяната държава. Беше постигнато с консенсус. И понеже партиите от опозицията, основно партиите на статуквото – ГЕРБ и ДПС, започнаха да спекулират със сглобки, договорки – това нещо го няма и няма да го има“, заяви Здравко Марков от „Прогресивна България“.

ПП: Никога не е имало разговор за квоти

От „Продължаваме Промяната“ също отхвърлиха твърденията за предварително разпределение на местата във Висшия съдебен съвет. От партията припомниха, че обновяването на кадровия орган отдавна е сред основните им политически приоритети, а необходимото квалифицирано мнозинство от 160 народни представители прави диалога между парламентарните сили неизбежен.

Според депутата Йордан Терзийски целта на формацията е била не просто да бъде избран нов състав на ВСС, а това да стане чрез максимално открита и прозрачна процедура, без да се разчита на гласовете на ГЕРБ и ДПС. „Мисля, че го постигнахме. При нас никога не е имало разговор за квоти“, категоричен беше Терзийски.

ГЕРБ-СДС постави въпроса за баланса в новия ВСС

От ГЕРБ-СДС признаха, че обновяването на състава на Висшия съдебен съвет е било отдавна необходимо. Според депутата Христо Гаджев основната причина за забавянето през последните години е невъзможността да бъде осигурено изискваното конституционно мнозинство. Той припомни, че условието за подкрепа от две трети от народните представители е въведено като част от предишни реформи в съдебната система, и постави под съмнение ефективността на част от промените.

„А защо 160 гласа? Защото това беше една от поредните реформи през годините, включително една от основните реформи на господин Христо Иванов като правосъден министър – да може да се избира с квалифицирано мнозинство“, посочи Гаджев.

Депутатът обърна внимание и на разпределението на парламентарната квота в новия ВСС. Седем от избраните членове са номинирани от „Прогресивна България“, а останалите четирима – от ПП-ДБ. За сравнение той припомни, че през 2017 г., когато ГЕРБ е била управляваща партия, формацията е имала четирима представители сред избраните от парламента членове. „Седем човека във ВСС е огромна отговорност“, подчерта Гаджев.

Той прогнозира, че част от политическите сили, които днес приветстват избора на новия кадрови орган, могат да се превърнат в негови най-остри критици още през следващата година.

Въпреки обвиненията за политически договорки депутати от ГЕРБ-СДС също подкрепиха голяма част от кандидатите. Гаджев обясни, че мотивът за това е бил да се сложи край на продължителното забавяне на избора. „Ние подкрепихме практически всички кандидати с идеята да има ВСС“, заяви той.

Как ще изглежда новият Висш съдебен съвет?

Политическите спорове се развиват на фона на финалния етап от формирането на новия кадрови орган. След като Народното събрание избра своите 11 представители, днес следователите гласуват за последния член от професионалната квота.

Избирателната активност надхвърли 70%, а право на глас имат общо 453-ма следователи. За мястото в Прокурорската колегия се конкурират Петко Петков от Националната следствена служба и Бойко Атанасов от следствения отдел към Софийската градска прокуратура.

В пълния си състав Висшият съдебен съвет включва 25 членове – 14 в Съдийската и 11 в Прокурорската колегия. Народното събрание и професионалната общност излъчват по 11 представители, а членове по право са главният прокурор и председателите на двете върховни съдилища - ВКС и ВАС.

Ключови кадрови решения очакват новия съвет

След продължителния период на работа на ВСС с изтекъл мандат пред новия му състав стоят няколко важни задачи. Сред тях са изборът на титулярен главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Обновяването на кадровия орган е съпроводено и с призиви от представители на магистратската общност за повече диалог, прозрачност и реална конкуренция при избора на ръководители в съдебната система.