Изборът на 11-те членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, обвиненията в „нова сглобка” и спорните параметри в Бюджет 2027 коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS народният представител от „Продължаваме Промяната” Йордан Терзийски.

Той отхвърли твърденията за задкулисни договорки и квотно разпределение при гласуването за новия ВСС. По думите му изборът на съвета с прозрачна процедура и без гласовете на ГЕРБ и ДПС е бил основен предизборен ангажимент на формацията.

„Ние никога не сме водили разговор за квоти. За нас беше важна процедурата, така че да избере качествени хора, които наистина могат да направят реформите в съдебната система такава, каквато е необходима”, заяви Терзийски. Той поясни, че изискването за 160 гласа по Конституция цели именно постигането на надпартиен консенсус след проведените номинации и изслушвания.

На въпрос дали „Продължаваме Промяната” продължава да бъде опозиция, Терзийски бе категоричен, че партията се е утвърдила като основна опозиция на управлението, но не вижда проблем да подкрепя добри решения на мнозинството. По отношение на евентуални конституционни промени – като намаляване на мнозинството за избор на ВСС на 3/5 или връщане на правомощието на президента сам да избира служебен премиер – той уточни, че подобни разговори не са водени и формацията ще обсъди темата едва след като види конкретни текстове „черно на бяло” на масата.

Относно финансовата рамка за следващата година Терзийски подчерта, че „Продължаваме Промяната” категорично се е противопоставила на Бюджет 2027 с конкретни цифри и аргументи. Той изрази сериозни притеснения от работата на Министерството на финансите, припомняйки, че за няколко месеца са предложени два бюджета – единият вкарал страната в процедура по свръхдефицит, а вторият носещ риск от рецесия.

„В двата бюджета, които те съставиха, очевидно не искат или не могат да направят по-добър бюджет, така че с този министър очевидно няма как да стане”, коментира депутатът по повод ролята на финансовия министър Гълъб Донев. Той обясни, че в план-сметката са заложени ръст на потреблението без съответен ръст на доходите, увеличение на данъците, нарастване на държавния дълг и свиване на капиталовите инвестиции от 10 на 6 милиарда.

В същото време Терзийски потвърди, че партията му ще подкрепи социалния пакет в бюджета – данъчните облекчения за работещи родители, ваучерите и втората година майчинство, тъй като тези мерки са част от програмата на ПП и са били отхвърлени от управляващите при Бюджет 2026.

Сред критиките на опозицията остава и сектор здравеопазване, където според Терзийски отново липсват достатъчно средства за младите медици, медицинските сестри и неспециализиращите лекари, а законът за търговете на частните болници продължава да отлежава в парламента. По повод увеличения с половин милиард бюджет за отбрана той отбеляза, че антидрон защитата е разумно решение, но увеличението не е достатъчно прозрачно обосновано, не включва по-високи възнаграждения за военните и повдига въпроса защо няма пари за култура, образование и здравеопазване.

Целия разговор гледайте във видеото.