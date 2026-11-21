Американският президент Доналд Тръмп заявил на европейските лидери тази седмица, че харчат твърде много за войната в Украйна и биха могли да използват същите тези средства у дома, ако бъде сключено примирие с Русия. Това съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Ройтерс”.

Тръмп се включил чрез телефонно обаждане в срещата на „Коалицията на желаещите” в Берлин в четвъртък, след като се срещна с колегите си от Китай и Русия – Си Дзинпин и Владимир Путин, на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън.

„Той заяви, че Европа харчи твърде много пари, които би могла да отдели за себе си след края на войната”, посочи Зеленски пред репортери преди срещата си с британския министър на отбраната Уес Стрийтинг в Киев. „Изказването му не звучеше като заплаха”, уточни украинският президент.

Зеленски отбеляза, че посещението на Стрийтинг, което се случва след тежката руска бомбардировка срещу Киев, е важен знак на солидарност. От своя страна британският министър посочи, че е безсмислено Путин да си служи с реториката на мира, след като неговата армия бомбардира гражданска инфраструктура. Той определи нарушението на полското въздушно пространство от Русия преди провеждането на военно учение на „Коалицията на желаещите” в петък като „скандална провокация”.

„Най-добрите ответни мерки, които бих призовал всички наши съюзници да приемат, са да направят повече, за да подкрепят Украйна”, допълни Стрийтинг.

На връщане към Вашингтон вчера Тръмп отбеляза, че на срещата на АТИС Путин ясно е изразил желанието си да прекрати войната в Украйна по пътя на дипломацията. Зеленски обаче изрази съмнение в тези намерения.

„Аз съм малко по-скептичен от американците, че той наистина е готов на компромиси. Между другото, точно това изтъкнах и пред американския преговорен екип”, подчерта украинският държавен глава.

Путин изглежда непреклонен в исканията си Украйна да отстъпи целия източен регион Донбас в замяна на сключването на примирие. От своя страна Зеленски отхвърля това условие, като посочва, че много украински военнослужещи са загинали, защитавайки тези територии от началото на войната, отбелязва „Ройтерс”.

Украинският президент приветства скорошното изявление на специалните пратеници на САЩ, според които европейците са пълноправни партньори в мирния процес, възобновен след деветмесечен застой с преговорите в Абу Даби този месец. Зеленски обаче изтъкна, че американските пратеници сега трябва да се споразумеят за графика и дневния ред на следващия кръг от разговори.

„Разбира се, Америка ще се опита да организира срещата възможно най-скоро. Уверен съм също, че Русия ще направи всичко възможно, за да забави подобна среща”, заключи украинският президент.