Унгарските власти са конфискували активи на стойност 9 милиарда форинта (24,4 милиона евро), принадлежащи на бившия министър на националното развитие Миклош Шестак, който беше арестуван по обвинения в корупция. Новината беше обявена от унгарския премиер Петер Мадяр. „Къщата и автокъщата му също са конфискувани”, написа министър-председателят във Facebook.

В края на септември бившият министър, който наскоро стана член на парламента, беше задържан под стража по съдебно решение, след като преди това му беше отнет парламентарният имунитет.

В Унгария се водят разследвания и срещу бившия министър на културата Балаж Ханко и бившия управител на Националната банка Дьордь Матолчи. Арестувани са и няколко високопоставени служители и функционери на партията ФИДЕС – Унгарски граждански съюз, която беше на власт през последните 16 години.