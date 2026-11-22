Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет наложи нови ограничения върху военното сътрудничество с Канада. Междувременно Пентагонът заяви, че пренасочва двустранните отношения към приоритетите на американската отбрана.

Хегсет е издал директивата в поверителен меморандум, разпространен миналата седмица. Точният обхват на ограниченията остава неясен.

„Министерството на войната предприема стъпки, за да гарантира, че контактите му с Канада допринасят за постигането на конкретни американски отбранителни цели и в крайна сметка подкрепят обновяването на двустранните отношения в сферата на отбраната“, заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел.

По думите му Вашингтон поставя акцент върху възможностите за двустранно сътрудничество в укрепването на отбраната на американския континент, като същевременно подкрепя способността на Канада да изпълнява ангажиментите си към НАТО.

Парнел уточни, че новите указания не засягат обмена на разузнавателна информация, съвместното командване за въздушно-космическа отбрана на Северна Америка (НОРАД) и сътрудничеството в рамките на НАТО.

Ограниченията идват на фона на обтегнатите отношения между двете дългогодишни съюзнически държави при управлението на президента Доналд Тръмп. Той нееднократно е заявявал, че Канада трябва да стане американски щат, наложи мита върху канадски стоки и критикува разходите на Отава за отбрана. Канадският премиер Марк Карни категорично отхвърли всякакви предложения за присъединяване на страната към САЩ.

„Канада и Съединените щати имат дългогодишна история на сътрудничество в областта на отбраната, основано на общия ангажимент към защитата на континента и сигурността ни по света. Тази съвместна работа продължава“, се посочва в изявлението, разпространено от говорителя на ведомството Тони Райт.