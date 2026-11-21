Неизвестни лица откраднаха три трофея за Купата на Мелбърн, принадлежащи на легендарния кон Макибе Дива, от хиподрума Флемингтън в Мелбърн и все още не са ги върнали.

Според полицията крадците са изнесли трофеите от хиподрума в понеделник, 16 ноември, около 6:30 ч. сутринта, след като са счупили стъклена витрина. Всеки трофей се оценява на приблизително един милион австралийски долара, а общите щети възлизат на около три милиона австралийски долара.

По-късно полицията нахлу в дом в Маунт Уейвърли и арестува 36-годишен мъж, но самите отличия така и не бяха открити и все още липсват. Бившият собственик на коня Тони Сантик каза, че е разстроен от кражбата. „Просто не мога да повярвам. Искам да се опитам да си ги върна и се надявам да ги върнем цели”, заяви той.

Викторианският състезателен клуб също нарече кражбата ужасяваща и потвърди, че е в пряк контакт със Сантик. Полицията на щата Виктория продължава разследването.