Най-малко трима души загинаха при пожар във фабрика за сладкарски изделия, разположена западно от индонезийската столица Джакарта. Представител на спасителните служби заяви, че 36 души все още са в неизвестност. Четирима ранени са откарани в болници.

Пожарът избухнал във фабрика, собственост на компанията за сладкарски изделия "Фонуа Агунг Мулия", намираща се на около 50 километра от Джакарта, в окръг Серанг.

Кадри от дрон показват, че фабриката е частично разрушена. Части от покрива са рухнали, а от обекта се издига дим. Огнеборците получили сигнал за пожара вчера в 16:30 ч. местно време (09:30 ч. по Гринуич). Към момента на пристигането им фабриката вече била обхваната от пламъци.

През нощта губернаторът на провинция Бантен заяви, че в момента на избухването на пожара на мястото е имало около 60 души.

Причината за инцидента все още се разследва.