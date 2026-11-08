Една силова тренировка във фитнес залата се превръща в сериозно изпитание за зрението на 16-годишно момче. Младежът, който има късогледство, внезапно установява рязко намаляване на зрението си. Причината се оказва отлепване на ретината – едно от най-сериозните състояния в офталмологията, което може да доведе до необратима загуба на зрението, ако диагнозата и лечението се забавят.

Историята с щастлив край разказа в предаването „Пулс” по NOVA NEWS офталмологът, извършил операцията на момчето, доц. Яни Здравков.

„Касае се за едно 16-годишно момче, което при доста нелепи обстоятелства, а именно по време на силови тренировки във фитнес залата, установява рязко намаляване на зрението. Доста често по време на силови тренировки могат да се получат такива инциденти, когато обаче имаме предразполагащи фактори. В конкретния случай такъв фактор е късогледството при момчето”, обясни специалистът.

По думите му бързата и адекватна реакция на родителите се оказва решаваща. „Своевременно беше свикан оперативен екип, беше извършена операцията и смея да твърдя, че очакваме доста добър анатомичен и зрителен резултат”, посочи офталмологът.

Според доц. Здравков съществува погрешното схващане, че рискът от подобни усложнения засяга предимно хората с висока степен на късогледство. По думите му опасност може да има и при по-ниска степен на късогледство.

„По-скоро определящо значение има големината на окото, така наречената аксиална дължина, която трябва винаги да се измерва в хода на един преглед, особено при подрастващите”, обясни той.

Защо отлепването на ретината изисква спешна реакция?

​Доц. Здравков уточни, че отлепването на ретината е сериозно състояние, при което навременното диагностициране и лечение са от ключово значение за запазването на зрението. По думите му забавянето може да доведе до трайни и необратими увреждания.

Целия разговор гледайте във видеото.