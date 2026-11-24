Дълго време вярвахме, че състоянието на кожата ни зависи от гените, които носим. Е, оказва се, че животът ни не е толкова предопределен, а стареенето е далеч по-сложен и контролируем процес. В най-новия епизод на „NOVA LAB Грижа” Даниела Пехливанова говори с дерматолога доктор Илиана Георгиева, за да разбули мистериите на епигенетиката и да ни даде ключ към вечната младост (или поне към най-добрата ни версия).

Пригответе се да преосмислите сутрешната си рутина, защото с какво се храним, на какъв стрес сме подложени, дори колко спим, също оказват доста голямо значение върху това колко дълго ще бъдем с хубава и здрава кожа.

Младост под прицел: Защо стареем още след 25 и какви грешки допускаме?

Ако сте си мислили, че имате време до 40, за да започнете да се грижите за кожата си, помислете пак! Доктор Георгиева разбива този мит: „Дълго време се смяташе, че остаряването започва след 40-годишна възраст. Всъщност се оказва, че първите признаци на стареене се появяват доста по-рано, след 25-годишна възраст“.

Проблемът? „На една 20-годишна жена е много трудно да ѝ кажеш, че трябва да мисли за след 5 години, за след 10 години, тъй като младите са свежи, красиви, донякъде безразсъдни.“ Именно това безразсъдство може да доведе до необратими последствия. Спомняте ли си „10 минути солариум преди абитуриентския бал“? Е, това може да причини състояния, които не могат да се лекуват и с най-скъпите процедури.

Предишните поколения също не са безгрешни. „Ние не си слагахме кремове, ние използвахме преси за изправяне на коса, не се пазехме от слънцето, така че нашите деца един ден не трябва да правят нашите грешки.“ Доктор Георгиева си припомня времето, когато беше модерно да сме с максимално черна кожа.

Новото поколение: По-умно, но с риск да „залита“ по трендове

Има надежда! Поколението Gen Z, за което говори доктор Георгиева, чете повече и е много по-загрижено. „Те знаят какво да избягват и определено така се грижат по-съзнателно за кожата си“, допълва тя. Днешните млади дами използват слънцезащита ежедневно и избягват вредните навици, убедена е още еднокринологът.

Въпреки това, новото поколение има своите клопки: Прекаляват със спазването на модата в социалните мрежи. Младежите „купуват всичко, което е модерно в социалните мрежи“, без да се интересуват дали е комедогенно или запушва порите. Резултатът? „Появяват се при мен със сини торбички, пълни с кремове и казват: “Добре сега, защо имам акне?, разказва за реални примери от практиката си доктор Георгиева.

ДНК + лайфстайл = формула за стареене (и как да я хакнем)

И така, колко важна е генетиката? Доктор Георгиева обобщава: „На първо място това е нашето ДНК, т.е. какво сме наследили ние от нашите родители, баба и дядовци. На второ място е всичко останало.“ А под „всичко останало“ тя включва: мръсния въздух, токсините от цигареният дим, UV радиацията, т.е. прекомерното излагане на слънце, липсата на адекватен сън, липсата на пълноценна диета. Всичко това в комбинация с нашите гени определя как ще остареем ние.

Най-големият рисков фактор? Слънчевата UV-радиация, която може да доведе до мутации на ДНК и да препрограмира ДНК-то на клетките. Уврежданията, нанесени в младежка възраст, се проявяват на 40, защото кожата помни. Затова слънцезащитата е критична до 30-годишна възраст по отношение на риска от злокачествени заболявания.

Добрата новина е, че епигенетиката предлага решение. „Живеейки един по-здравословен начин на живот, може да забавим много значително това остаряване.“ Докторът посочва, че дерматологията е един от най-бързо развиващите се клонове на медицината, насочен към превенция, а не просто към изчистване на бръчките, когато вече те са се появили.

Скинимализъм, епицелин и краят на безразборната козметика

Доктор Георгиева разкрива, че дори без думи, по кожата може да разчетете живота на човек: „Пушачески бръчки… Тъмните кръгове при хората под очите, които работят нощем… Гневната бръчка между веждите, при хора, които са по-намръщени…“

Ако се чудите как да се ориентирате в необятния свят на козметиката, отговорът е „скинимализъм“ - един продукт, който работи, е по-добре от десет, които не стават. Санитарният минимум включва: правилно почистване, почти религиозно използване на слънцезащита, хидратация и поне една активна съставка, но изписани от лекар. Безразборното ползване на активни съставки като ретинол, може да е пагубно за чувствителна кожа.

Има и революционни открития! Доктор Георгиева разказва за активна съставка, епицелин. Този естествен флавоноид, извлечен от растения, блокира ДНК-метилирането – процесът, свързан със стареенето, който „изключва“ гените на младостта.

Относно „пристрастяването“ към кремове, когато „кожата ми сякаш изглежда по-повехнала“ след спиране на даден продукт, докторът признава, че има доза истина. По-плътните и богати кремове могат да създадат усещане за зависимост. Затова тя предпочита по-леки продукти, които са подходящи за всеки тип кожа и за всяка една възраст.

Целия епизод на подкаста NOVA LAB Грижа може да видите в YouTube на @novalabofficial.