Пуйките Фрийдъм и Федърс направиха своя дебют във Вашингтон броени часове преди традиционната церемония по президентско помилване в Белия дом. Събитието ще се проведе по-късно днес и е част от ежегодните чествания на Деня на благодарността в САЩ.

Традицията по представянето на пуйки пред американския президент води началото си от 40-те години на миналия век. През 1989 г. при президента Джордж Буш-старши тя се превръща във формална церемония по помилване.

Тази година се отбелязва 79-ото издание на събитието. След церемонията Фрийдъм и Федърс ще бъдат изпратени във ферма, където ще прекарат остатъка от живота си.