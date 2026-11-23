Хавайският вулкан Килауеа изхвърли фонтани от лава на височина до 200 метра, предаде „Ройтерс”. Изригването е станало 15 минути след полунощ на 23 ноември.

Стълбът вулканична пепел е стигнал до 5000 метра.

Изхвърлянето на лава е приключило в 6:00 ч. местно време, след близо 6 часа активност.

Килауеа е един от най-активните вулкани в света. Той изригва периодично от 23 декември 2024 г.