Снимка: Стопкадър Ройтерс; Видео: Ройтерс
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Хавайският вулкан Килауеа изхвърли фонтани от лава на височина до 200 метра, предаде „Ройтерс”. Изригването е станало 15 минути след полунощ на 23 ноември.
Стълбът вулканична пепел е стигнал до 5000 метра.
Изхвърлянето на лава е приключило в 6:00 ч. местно време, след близо 6 часа активност.
Килауеа е един от най-активните вулкани в света. Той изригва периодично от 23 декември 2024 г.
Редактор: Ина Григорова