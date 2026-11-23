Разговорите, свързани с постигането на мир в Украйна, трябва да включват държавите от ЕС и НАТО, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с предложението на руския президент Владимир Путин за среща в Москва, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

"За нас е важен форматът на срещата, а не мястото, където тя ще се състои", посочи говорителят. Едва след като огънят бъде прекратен, може да има разговори за европейската архитектура на сигурността, добави той.

По неговите думи ЕС редовно съгласува действията в тази посока с пратениците на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Говорителят съобщи, че в петък миналата седмица руският постоянен представител към институциите на ЕС в Брюксел е бил привикан и е бил посрещнат "на техническо равнище" в Европейската служба за външна дейност. Говорителят уточни, че повод са били щетите, нанесени на посолства в Киев от руските въздушни удари по украинската столица. По неговите думи подобни събития са неприемливи по силата на международното право за защита на дипломатически обекти.