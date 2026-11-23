Главният механик на танкера LISBON почина след медицинска евакуация във Варна. Морякът е бил транспортиран до района на Морска гара със спасителния катер „СПАСИТЕЛ 1“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. По информация на Maritime линейката е пристигнала повече от 10 минути след транспортирането му на брега, но въпреки усилията на медицинските екипи мъжът не е бил спасен.

Kорабът LISBON е плавателен съд за превоз на нефтопродукти и химически товари, регистриран под флага на Бахамските острови.

Танкерите от този тип са важна част от морския транспорт, тъй като превозват суровини и готови продукти, използвани в енергетиката, промишлеността и химическото производство. Присъствието им във Варненския залив е свързано с търговското корабоплаване и пристанищната инфраструктура в региона. Когато на борда възникне медицински инцидент, реакцията на спасителните служби и координацията с бреговите медицински екипи са от решаващо значение за живота на екипажа.