Сблъсък на позиции за срещата на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин и отсъствието на Европа от голямата геополитическа сцена се разрази в студиото на „Челюсти“ по NOVA NEWS. Бившият евродепутат Ангел Джамбазки и медийният експерт доцент Георги Лозанов представиха различни гледни точки за символиката на срещата и мястото на Европа в променящия се световен ред.

Според Георги Лозанов най-важното в срещата не са непосредствените политически резултати, а символиката ѝ. „Това, което се случи, е важно не в своите прагматични, а в своите символни измерения. Състои се във възвръщането на понятието „велики сили“, коментира той.

Лозанов определи тримата лидери като „застаряващи автократи, около които има култ към личността“, и предупреди, че подобно сближаване поставя демократичните принципи под въпрос. По думите му срещата е поредната гротеска, пред която светът остава „смаян и уплашен“.

Ангел Джамбазки постави акцента върху икономическата слабост на Европа и липсата на стратегическа самостоятелност. Той заяви, че оценката му за международните събития произтича от интересите на България и българския народ.

„Какво е добре и какво е изгодно за българския народ? България да бъде част от просперираща общност с добре живеещи хора“, посочи Джамбазки, като определи силния Европейски съюз като важен фактор за благосъстоянието на страната.

Той отправи критики към политиките на Европейската комисия, които според него допринасят за отслабването на европейската икономика и конкурентоспособността ѝ спрямо САЩ и Китай. „Ако имаш икономика, ще можеш да търгуваш и да имаш благосъстояние. Ако имаш армия, ще можеш да се отбраняваш“, заяви бившият евродепутат.

Цялата дискусия гледайте във видеото.