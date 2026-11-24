17-годишен ученик откри стрелба с пистолет в Първо техническо училище в сръбския град Крагуевац. При инцидента са пострадали служител от администрацията, който е прострелян в крака, и негов колега, ранен от счупено стъкло. Младежът, който учи в същото учебно заведение, е задържан за опит за убийство, информира БТА.

Сигналът за стрелбата е подаден около 08:00 ч. местно време (09:00 ч. българско). Пристигналите на място полицаи, заедно с училищната охрана, установили местонахождението на заподозрения и го обезвредили. Според сръбското МВР това е станало в рамките на шест минути след подаването на сигнала. Оръжието е иззето, а двамата пострадали са откарани в болница. Няма информация за ранени ученици.

По-късно полицията арестува и бащата на 17-годишния младеж. Мъжът, роден през 1977 г., е заподозрян в незаконно притежание и носене на огнестрелно оръжие, боеприпаси и взривни вещества. Според разследващите има съмнения, че оръжието, използвано при стрелбата, е било негово.

Разследването се води от полицията в Крагуевац съвместно с Висшата прокуратура в града. Министерството на образованието е сформирало кризисен щаб и е изпратило екип от специалисти в училището. Министърът на образованието в технически мандат Деян Вук Станкович е провел разговори с ръководството на учебното заведение и с кмета на Крагуевац Никол Дашич.