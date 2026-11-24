Решенията на Народното събрание за избора на 11-те представители на парламентарната квота в новия Висш съдебен съвет са обнародвани в днешния брой на „Държавен вестник“.

Шестима от избраните от депутатите кандидати влизат в Съдийската колегия на ВСС. Това са Калин Баталски, Иван Ранчев, Емил Дечев, Цветко Лазаров, Таня Радуловска-Мадамжиева и Петьо Славов. Петимата представители на парламентарната квота в Прокурорската колегия са Веселин Вучков, Андрей Янкулов, Екатерина Гетова, Красимир Комсалов и Иван Калибацев.

Народното събрание избра своите представители на 20 ноември. Ден по-късно, с определянето на представителя на следователите, приключи и цялостната процедура по формирането на новия състав на кадровия орган на съдебната власт.

Как беше избран новият ВСС?

Процедурата по обновяване на състава на Висшия съдебен съвет се проведе по правилата, въведени с приетите на 26 юни 2026 г. промени в Закона за съдебната власт.

Общо 22-ма членове на съвета се избират от парламентарната и професионалната квота, като всяка от тях излъчва по 11 представители. В състава на ВСС по право влизат също председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и главният прокурор.

Кандидатите от професионалната квота се номинират и избират пряко от магистратите. Шестима представители се излъчват от съдиите, четирима – от прокурорите, и един - от следователите. За кандидатите от парламентарната квота процедурата включва публично изслушване пред парламентарната правна комисия, последвано от индивидуално гласуване в пленарната зала. За избора на всеки кандидат е необходимо квалифицирано мнозинство от най-малко 160 народни представители.

Припомняме, че на 21 ноември следователите от цялата страна избраха Петко Петков от Националната следствена служба за свой представител във Висшия съдебен съвет. С това беше попълнено последното свободно място в кадровия орган на съдебната власт.

Петков получи подкрепата на 323-ма свои колеги, а за неговия опонент Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийската градска прокуратура гласуваха 40 души. Петко Петков има над 33 години професионален стаж. В кариерата си е ръководил Окръжната следствена служба в Благоевград и Столичната следствена служба, а през 2010 г. е избран за заместник-директор на Националната следствена служба. От 2014 г. работи като следовател в нея.

Сред ключовите задачи пред новия състав на ВСС се очертават изборът на титулярен главен прокурор и определянето на нов директор на Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов и от тази длъжност. Обновяването на кадровия орган на съдебната власт идва след продължителен период, през който досегашният състав на ВСС продължи да изпълнява функциите си въпреки изтеклия през октомври 2022 г. мандат.