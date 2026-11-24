Прекратяването на правомощията на варненския кмет Благомир Коцев от Общинската избирателна комисия ще има обратен политически ефект и ще работи за самия Коцев, а не за силите зад това решение. Около тази оценка се обединиха политологът проф. Светослав Малинов, социологът доц. Андрей Райчев и изпълнителният директор на „Галъп интернешънъл” Петко Петков в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Няма политик – опитен и неопитен – който да не усеща, че подобно нещо от политическа гледна точка работи за кмета Коцев, работи срещу останалите политически сили, които евентуално стоят зад това решение”, заяви проф. Светослав Малинов. Според него зад отстраняването не стои политически интерес, а „някакъв друг интерес, който бърза да постигне нещо в следващите 9-10 месеца”.

Политологът добави, че след като медиите и обществото са били предупредени предварително за подобен сценарий, случилото се не може да се приеме за нормално, а резултатът ще бъде напрежение и несигурност как и от кого ще се управлява Варна през следващата година.

Доц. Андрей Райчев определи отстраняването на кмета заради отпуските му по време на ареста като „възмутително фундаментално” – по думите му Коцев „го наказват, защото го наказват”. Социологът разкритикува и факта, че решението се взима не от съд или изборен орган, а от „чисто партийно събиране на хора, които са му политически противници”.

Петко Петков предупреди, че от кмет с много проблеми на голяма община Коцев може да бъде „героизиран” и да използва ситуацията политически. Той посочи, че по същите основания биха могли да бъдат отстранени и кметове в Северозападна България, но това не се прави, което създава усещане, че се действа „на принципа за едни може, за други не може”.

Гостите коментираха и избора на парламентарната квота за новия Висш съдебен съвет, постигнат с гласовете на „Прогресивна България”, ПП и ДБ. Доц. Райчев определи събитието като преминаване на „важен Рубикон”, по-значим дори от избори, защото формации с остри различия по външната политика са намерили диалог, за да нормализират страната и да избегнат безсмислена ескалация. Той подчерта, че целта не е новата власт да поставя „свой прокурор”, а да има независима прокуратура.

Проф. Малинов нарече договарянето и коалициите задължителни инструменти на парламентарната демокрация и прогнозира, че след година доверието в съдебната система и прокуратурата ще бъде значително по-високо. Според него постигнатото мнозинство е и тежък удар върху ГЕРБ. Петко Петков определи вота като нормален политически процес, но подчерта, че истинският тест тепърва предстои – изборът на консенсусен главен прокурор и приемането на бюджета, което по думите му „доста ще нанесе щети” на управляващите.

По темата за бюджета и социалното напрежение проф. Малинов предупреди, че протести ще има не под формата на политически бунтове, а заради заложените в бюджета „нереалистично позитивни” параметри и неизбежното поскъпване на цените и парното. Райчев също отбеляза, че напрежението сред хората се дължи на спада на жизнения стандарт в Европа и у нас.

Попитани за случая с 15-годишното момиче и евентуални пропуски на полицията при проверката на място, проф. Малинов отказа да коментира, а Петко Петков – позовавайки се на 18-годишния си професионален опит – призна, че в действията на МВР по конкретния случай има пропуски, но призова те да доведат до по-добро обучение на служителите на терен, а не до общо дамгосване.

Целия разговор гледайте във видеото.